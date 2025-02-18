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Молодий універсал виступатиме за Нарва Транс під керівництвом українця Романа Кожуховського.

Юний універсальний гравець Михайло Кожушко став гравцем Нарва Транс, що виступає у найвищому дивізіоні Естонії.

19-річний українець підпив із естонським клубом, який очолює український фахівець Роман Кожуховський, повноцінний контракт на 2,5 роки (до 15.07.2027).

Михайло Кожушко є вихованцем Дніпра. Останньою його командою був Лок Штендаль з регіональної ліги Німеччини. Також він перебував у системі Дніпра-1, фінського СЯК та чеського МСМ. Викликався до юнацької збірної України (U-17), проте дебютувати так і не встиг.

Цього сезону Кожушко забив 2 голи та віддав 2 асисти в 12 матчах на клубному рівні. Може зіграти на позиції правого латераля та вінгера, а в Нарві в ньому намагатимуться розкрити бомбардирські навички та задіятимуть на позиції нападника.

Зазначимо, що за Нарва Транс також виступає ще один українець — 26-річний правий захисник Дмитро Бондар, який в Україні виступав за вінницьку Ниву, Дніпро та Нікополь, а також викликався до юнацьких збірних України різних вікових категорій.