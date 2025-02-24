Інше

Учасник Ліги Європи шукатиме нового головного тренера.

Філіппа Клемана звільнили з посади головного тренера Рейнджерс, передає офіційний сайт клубу з Глазго.

Фатальною для 50-річного бельгійця стала домашня поразка від Сент-Міррена (0:2) у 27-му турі чемпіонату Шотландії-2024/25. На власному полі в Прем'єр-лізі підопічні Клемана поступилися вперше з 2 березня 2024 року.

Спеціаліст очолював Рейнджерс протягом 86 матчів усіх турнірів, із жовтня 2023-го. Філіпп допоміг колективу з Глазго виграти Кубок шотландської ліги-2023/24.

Після 27 турів шотландської Прем'єр-ліги-2024/25 відставання Рейнджерс (другі) від Селтіка (перші) складає 13 очок. В 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи команді протистоятиме Фенербахче.

Нагадаємо, що в лютому вперше в 153-річній історії клубу Рейнджерс поступився в домашньому матчі Кубка Шотландії представнику нижчого дивізіону.