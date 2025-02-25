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Фергюсон є вихованцем та колишнім капітаном клубу.

Рейнджерс на своєму офіційному сайті оголосили про призначення нового головного тренера, яким став Баррі Фергюсон.

На своїй новій посаді 47-річний шотландець, який є вихованцем та колишнім капітаном команди, замінив раніше звільненого Філіпа Клемана.

Угода з Баррі розрахована до кінця сезону – доти клуб шукатиме нового наставника для наступної кампанії.

Останнім місцем роботи Фергюсона був клуб Аллоа Атлетік із третьої ліги Шотландії, який він залишив у лютому 2022 року.

Після 27 турів Рейнджерс набрав 56 очок і посідає друге місце у чемпіонаті Шотландії, відстаючи від Селтіка на 13 балів.