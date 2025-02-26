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Володимир Пятенко поділився враженнями від стартових поєдинків у Лізі націй.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував перемоги своєї команди у стартових матчах Ліги націй проти Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

"Наші перші суперниці в турнірі посідають нижчі місця в рейтингу, і тому було важливо взяти, як то кажуть, свої очки. Нам вдалося, хоча зробити це було нелегко. Річ у тім, що кістяк збірної Албанії складають легіонерки, які вже встигли провести на клубному рівні по кілька поєдинків. Нам же бракувало ігрової практики. Тому, користуючись нагодою, віддам належне тренерам вітчизняних клубних команд, які під час зимової підготовки подбали, аби з фізичними кондиціями підопічних усе було гаразд.

Албанки чинили впертий опір, проте ми диктували умови, забивши двічі. Єдине, за що можна дорікнути нашим гравчиням, так це за втрату концентрації в компенсований час, що призвело до пропущеного м’яча. Звісно, додала наснаги підопічним і присутність на матчі президента УАФ Андрія Шевченка та генерального секретаря УАФ Ігоря Грищенка.

З хорватками нам довелося з’ясовувати стосунки в недавньому відборі на Євро-2025. Хоча, якщо відверто, то ми думали, що хорватки діятимуть в іншій манері, за схемою 4-4-1-1, а вони грали так, як у другому таймі свого попереднього матчу в Лізі націй — із чешками. Мабуть, тренерський штаб вирішив, що схема 3-5-2 для них комфортніша в боротьбі за контроль м’яча. По ходу поєдинку довелося дещо перелаштуватися, більше зосередитися на грі на флангах, аби скористатися тим, що опонентки діяли з трьома центральними захисниками.

Апанащенко не змогла допомогти нам у другому матчі через хворобу. Але її вдало замінила в обороні Яна Котик, яка навіть встигла в дебюті відкрити рахунок.

Ви налаштовували підопічних на швидкий гол? Відповім так: була установка грати агресивно при стандартних положеннях. І вже після першого розіграшу ми вийшли вперед, скориставшись домашньою заготовкою. В кінцівці далися взнаки проблеми з ігровою практикою. Але обійшлося, ми вправно зіграли за рахунком, та й наш воротар Дар’я Келюшик була на висоті.

Стан газонів на стадіонах у Дурресі та Ельбасані? Гріх нарікати, як для цієї пори року вони були якісними. Мабуть, саме тому й обійшлося без травм.

Проти Чехії ми будемо налаштовуватися тільки на перемогу. Дуже сподіваюся, що з ігровим тонусом уже все буде гаразд, адже в березні мої підопічні проведуть по три календарні поєдинки в другій частині чемпіонату України у вищій лізі.

Я розраховую ще на тих футболісток, яким пошкодження завадили зіграти з албанками та хорватками. Є, як то кажуть, на олівці й кілька потенційних дебютанток. Тому без ротації у складі не обійдеться. Будуть грати тільки найсильніші", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Свій наступний матч Україна проведе проти Чехії, яка також набрала шість очок у перших двох матчах. Гра відбудеться 4 квітня.