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Олів'є Жиру розповів про завершення кар'єри у збірній Франції.

Нападник Лос-Анджелеса Олів'є Жиру розповів про своє рішення завершити міжнародну кар'єру у складі збірної Франції після Євро-2024.

"Це правильне рішення, бо тепер я можу більше часу проводити з родиною. Мої діти були засмучені тим, що я більше не гратиму за збірну Франції, бо їм це дуже подобалося. Але я пояснив їм, що настав час дати дорогу молоді.

Я не міг мріяти про кращу кар'єру в національній команді: став її найкращим бомбардиром, виграв чемпіонат світу, зіграв у трьох фіналах великих турнірів. Це було неймовірно, і для мене немає нічого важливішого за збірну.

Я справді пишаюся тим, що зробив у складі збірної, і гордий за свою родину та друзів. Я залишив європейський топ-рівень і завершив міжнародну кар'єру після ще одного великого турніру з Францією. Це був правильний момент сказати до побачення. Звісно, мені бракує емоцій, які дає гра за збірну, але я радий, що молоді гравці готові гідно нести прапор Франції", — наводить слова Жиру Foot Mercato.

У складі збірної Франції Жиру провів 137 матчів, у яких забив 57 голів та віддав 15 гольових передач.