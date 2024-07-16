Франція

Олів'є залишає збірну Франції.

Форвард збірної Франції Олів'є Жиру оголосив про завершення професійної кар'єри гравця у національній команді своєї країни.

"Момент, якого я боявся, настав: прощання зі збірною Франції. Рівно через шість років після перемоги на чемпіонаті світу. Це було 15 липня 2018 року. Попри злети і падіння, Дідьє Дешам дозволив мені стати найкращим бомбардиром "Ле бле".

Я також хотів би подякувати всім працівникам збірної за доброту і професіоналізм, а також тим, хто в тіні забезпечував нашу безпеку і добробуту. З цього моменту я буду першим фанатом "Ле блю", – написав Жиру у своєму Instagram.

Жиру зіграв за збірну Франції 137 матчів і з 57 голами став найкращим бомбардиром у її історії. Він дебютував за національну команду 11 листопада 2011 року.