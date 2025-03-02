Суперечлива заява президента ФІФА.
Джанні Інфантіно, getty images
02 березня 2025, 10:49
Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про рішення провести чемпіонат світу 2034 року в Саудівський Аравії. Його слова наводить The Guardian.
"Було рішення конгресу ФІФА, яке об'єднало весь світ. Я думаю, що це був дуже позитивний крок для футболу, який приніс Гру усьому світу.
Футбол — це гра для всіх. Всі люблять футбол. Це вид спорту номер один у світі. Ми повинні залучати до участі всіх", — заявив Інфантіно.