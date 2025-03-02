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Суперечлива заява президента ФІФА.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про рішення провести чемпіонат світу 2034 року в Саудівський Аравії. Його слова наводить The Guardian.

"Було рішення конгресу ФІФА, яке об'єднало весь світ. Я думаю, що це був дуже позитивний крок для футболу, який приніс Гру усьому світу.

Футбол — це гра для всіх. Всі люблять футбол. Це вид спорту номер один у світі. Ми повинні залучати до участі всіх", — заявив Інфантіно.