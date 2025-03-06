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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 березня 2025 року.

Завершилася 1106 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Ввечері 5 березня російські окупаційні війська вдарили ракетами по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі вже відомо про 14 постраждалих, з них половина у важкому стані. Рятувальники зазначили, що російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель. Врятували з-під завалів вдалось вже 14 людей, пошуки тривають. Ймовірно, під завалами ще можуть бути люди.

- Після повідомлень низки медіа, директор американського ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та передачу розвідувальних даних для України. Водночас він чекає на зняття паузи після повідомлення від президента Володимира Зеленського до його американського колеги Дональда Трампа про готовність до мирних перемовин.

- Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц провів телефонну розмову з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком про майбутні мирні переговори. За словами радника, під час розмови вони обговорили місце й дату переговорів. Згодом Зеленський підтвердив, що Україна та США почали працювати над двосторонньою зустріччю.

- У Міністерстві внутрішніх справ доповіли, що 80% тіл українців, репатрійованих із російських місць утримання, мають ознаки тортур. Йдеться не лише про застосування фізичної сили, але й неналежні умови утримання — недостатнє харчування, ненадання медичної допомоги тощо. Правоохоронці розповіли, що часто дату загибелі людини важко встановити через стан тіл, які повертають росіяни.

- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання ядерної зброї Франції для захисту всього Європейського Союзу. Він також закликав союзників виробляти більше зброї, щоб ЄС та Україна менше залежали від решти світу.

- Нідерланди інвестують 700 млн євро у виробництво дронів для України.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час відбулося 96 бойових зіткнень. Найгарячішою на цей час є ситуація на Курському та Торецькому напрямках. За сьогодні противник завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети і скинувши 59 КАБ, залучив для ураження 939 дронів-камікадзе, здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував, у бік Петро-Іванівки та в районі Вовчанська, одне боєзіткнення триває досі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог десять разів атакував у районах Новомихайлівки та Нового. Наші воїни зупинили сім атак загарбників, ще три бої тривають досі.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили вісім атак противника в районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного, одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку ворог провів 19 наступальних дій на позиції наших військ у районах Торецька, Дачного та Диліївки, дотепер триває одне боєзіткнення.

Від початку доби ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Богданівки, Котлярівки та Андріївки, наразі триває два боєзіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Зелене Поле, Покровськ, Чунишине та Олексіївка. За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 80 осіб убитими та пораненими, до того ж знищено бронетранспортер, вісім автомобілів, десять терміналів супутникового зв'язку, пункт управління БпЛА та автоматичний гранатомет.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили шість атак окупаційної армії в районах Костянтинополя та Бурлацького, одне боєзіткнення триває досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Вільного Поля, також завдав авіаційних ударів по населених пунктах Гуляйполе, Шевченко, Залізничне, Новопіль, Одрадне та Веселе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового. Авіаційних ударів зазнали райони населеного пункту П’ятихатки.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 27 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 23 КАБ, здійснив 359 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні доповідав Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Внутрішні питання. Зокрема, фінансова стійкість.

З 1 березня Україна вже традиційно проводить індексацію пенсій – цього року на 11,5 %. Загалом зараз, у березні, понад 10 мільйонів пенсіонерів отримують збільшені виплати. Я прошу всіх у Пенсійному фонді, в обласній владі та на місцях бути максимально уважними.

І якщо в наших пенсіонерів виникатимуть питання щодо виплат, допомагайте, розʼяснюйте все і постарайтесь підтримати людей зараз".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!