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Маскерано не хоче ризикувати здоров'ям співвітчизника.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі знову не допоможе своїй команді. Згідно з відомостями журналіста Хосе Армандо, аргентинець не візьме участі в сьогоднішньому поєдинку Кубка чемпіонів КОНКАКАФ проти Кавальєр.

Зазначається, що 37-річний форвард не травмований, проте головний тренер Хав'єр Маскерано не хоче ризикувати його здоров'ям.

Зірковий гравець відчував м'язовий дискомфорт у зустрічі зі Спортінгом Канзас-Сіті, що відбулася 26 лютого. 3 березня "чаплі" крупно обіграли Х'юстон Динамо в МЛС без допомоги Ліонеля Мессі — 4:1.

Матч Інтер Маямі — Кавальєр стартує о 03:00 за київським часом.

Раніше Мессі відповів на питання щодо майбутнього в Інтер Маямі.