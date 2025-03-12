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Француз відбув тривалу дискваліфікацію та не поспішатиме з вибором команди, оскільки в пріоритеті — повернення до Європи.

18-місячна дискваліфікація Поля Погба офіційно завершилася у вівторок, однак півзахисник вирішив не поспішати з вибором нового клубу. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 31-річний француз не підписуватиме контракт щонайменше до кінця сезону. Причиною є обмежений вибір варіантів – наразі він може перейти лише в клуби США або Японії, тоді як сам гравець віддає перевагу поверненню до одного з топ-чемпіонатів Європи.

За останні місяці Погба отримував пропозиції від Марселя, Фіорентини та кількох клубів Ла Ліги, а також відхилив варіанти із Саудівської Аравії та Бразилії. Окрім цього, Поль обговорював можливий трансфер із співвласником Інтер Маямі Девідом Бекхемом.

Нагадаємо, востаннє Поль Погба виходив на поле у вересні 2023 року за Ювентус, а повний матч не грав із березня 2022-го. Француз продовжує підтримувати форму індивідуальними тренуваннями та виступами в аматорських матчах у Маямі, де проживає з родиною. Він чекатиме до кінця сезону, щоб ухвалити остаточне рішення щодо майбутнього.