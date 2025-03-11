Відсторонення французького хавбека завершилось.
Поль Погба, getty images
11 березня 2025, 10:40
Півзахисник Поль Погба отримав право повернутися на футбольне поле.
Француз повноцінно відбув термін дискваліфікації. Найближчим часом Поль розпочне пошук нового клубу.
Погба було відсторонено на чотири роки в лютому 2024 року через високий рівень тестостерону в допінг-пробі. Однак у жовтні цього року Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив термін до 18 місяців.
1 грудня 2024 року Ювентус розірвав контракт із Погба. Футболіст отримав статус вільного агента.
Погба виступав за Ювентус та Манчестер Юнайтед, зігравши 423 матчі, забивши 73 голи і зробивши 81 асистів.
Раніше повідомлялось, що Погба може повернутися до Манчестер Юнайтед.