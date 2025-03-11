Франція

Відсторонення французького хавбека завершилось.

Півзахисник Поль Погба отримав право повернутися на футбольне поле.

Француз повноцінно відбув термін дискваліфікації. Найближчим часом Поль розпочне пошук нового клубу.

Погба було відсторонено на чотири роки в лютому 2024 року через високий рівень тестостерону в допінг-пробі. Однак у жовтні цього року Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив термін до 18 місяців.

1 грудня 2024 року Ювентус розірвав контракт із Погба. Футболіст отримав статус вільного агента.

Погба виступав за Ювентус та Манчестер Юнайтед, зігравши 423 матчі, забивши 73 голи і зробивши 81 асистів.

Раніше повідомлялось, що Погба може повернутися до Манчестер Юнайтед.