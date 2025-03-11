Півзахисник Поль Погба отримав право повернутися на футбольне поле.

Француз повноцінно відбув термін дискваліфікації. Найближчим часом Поль розпочне пошук нового клубу.

Погба було відсторонено на чотири роки в лютому 2024 року через високий рівень тестостерону в допінг-пробі. Однак у жовтні цього року Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив термін до 18 місяців.

1 грудня 2024 року Ювентус розірвав контракт із Погба. Футболіст отримав статус вільного агента.

Погба виступав за Ювентус та Манчестер Юнайтед, зігравши 423 матчі, забивши 73 голи і зробивши 81 асистів.

Раніше повідомлялось, що Погба може повернутися до Манчестер Юнайтед.