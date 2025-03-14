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Англійці розпочнуть відбіркову кампанію матчами проти Албанії та Латвії.

Футбольна асоціація Англії оголосила склад збірної на майбутні матчі відбірної кампанії ЧС-2026.

До першої заявки національної команди під керівництвом нового головного тренера Томаса Тухеля увійшли 26 гравців.

До розташування збірної повернутися захисник Челсі Ріс Джеймс, півзахисник Аякса Джордан Гендерсон, а також нападник Астон Вілли Маркус Рашфорд.

Також відзначимо дебютні виклики для двох захисників — Дена Берна з Ньюкасла та Майлза Льюїса-Скеллі з Арсеналу.

Заявка збірної Англії:

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Саутгемптон), Джеймс Траффорд (Бернлі).

Захисники: Ден Берн (Ньюкасл), Леві Колвілл (Челсі), Марк Геї (Крістал Пелес), Ріс Джеймс (Челсі), Езрі Конса (Астон Вілла), Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал), Тіно Лівраменто (Ньюкасл), Джарелл Кванса (Ліверпуль), Кайл Уокер (Мілан).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Джордан Гендерсон (Аякс), Кертіс Джонс (Ліверпуль), Коул Палмер (Челсі), Деклан Райс (Арсенал), Морган Роджерс (Астон Вілла).

Нападники: Джаррод Боуен (Вест Гэм), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Гаррі Кейн (Баварія), Маркус Рашфорд (Астон Вілла), Домінік Соланке (Тоттенгем).

Нагадаємо, Англія розпочне відбір матчами проти Албанії та Латвії, які пройдуть 21 та 24 березня відповідно.