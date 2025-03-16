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Дербі головних конкурентів чемпіонату Шотландії виявилось видовищним.

У матчі 30-го туру чемпіонату відбулось знамените "Old Firm Derby" між Селтіком та Рейнджерс.

Гості шокували Селтік двома голами в першому таймі, авторами яких стали Ніколя та Діоманде. У другій половині зустрічі "кельти" відквитали два голи зусиллями Маеда та Хатате. А долю зустрічі вирішив нападник Рейнджерс Ігаман, який вийшов на поле і забив через п'ять хвилин.

За три тури до розподілу на групи Селтік випереджає Рейнджерс на 13 очок і впевнено лідирує в чемпіонаті Шотландії.

Селтік - Рейнджерс 2:3

Голи: Маеда, 49, Хатате, 74 — Ніколя, 4, Діоманте, 37, Ігаман, 88.