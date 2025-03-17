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Француз може переїхати в Маямі.

Головна зірка Інтер Маямі Ліонель Мессі хоче, щоб клуб підписав француза Поля Погба. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, аргентинець Мессі особисто попросив власника клубу Девіда Бекхема підписати Погба. Наразі француз перебуває в статусі вільного агента.

Зазначається, що Інтер Маямі серйозно налаштований на цей трансфер та вважається фаворитом в боротьбі за 32-річним півзахисником.

Нагадаємо, востаннє Поль Погба виходив на футбольне поле в жовтні 2023 року.