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У червні 2025 року "синьо-жовті" проведуть два матчі на стадіоні майбутнього чемпіонату світу.

Збірна України в червні 2025 року вперше в своїй історії проведе офіційні матчі в Канаді, передає УАФ.

У рамках підготовки до відбору ЧС-2026 "синьо-жовті" разом із Канадою, Новою Зеландією й Кот-д'Івуаром візьмуть участь у Турнірі чотирьох націй Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.

Колектив Сергія Реброва проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який у майбутньому прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. Так, 7 червня Україна протистоятиме місцевій національній команді, а 10-го — новозеландцями.

Поєдинки відбуватимуться за регламентом ФІФА, а про час їхнього початку буде повідомлено додатково.

"Це не просто чергові поєдинки, а подія, що має велике значення як для українського футболу, так і для всієї української діаспори за океаном, а також сприятиме зміцненню міжнародних зв'язків нашої держави в час війни", — йдеться на офіційному сайті Асоціації футболу України.