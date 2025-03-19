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На збірну України наступного літа чекають два матчі в Торонто.

Президент УАФ Андрій Шевченко дав свій коментар із приводу участі збірної України в товариському турнірі в Канаді.

У червні 2025 року "синьо-жовті" проведуть два матчі на стадіоні BMO Field, який прийматиме поєдинки фінальної частини ЧС-2026. Колектив Сергія Реброва зустрінеться зі збірними Канади (07.06) і Нової Зеландії (10.06).

"Дякую Канадській футбольній асоціації за запрошення. Я впевнений, що майбутні матчі стануть важливою спортивною та соціальною подією для наших країн. Українці в Канаді завжди підтримували нашу збірну на поєдинках по всьому світу, тепер настав час нам приїхати до них у гості. Канада — дружня до нас країна, і ми з радістю прийняли запрошення. Готуємо не лише матчі, але й соціальні та благодійні активності", — цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, головний тренер збірної України Сергій Ребров візьме участь у пресконференції, присвяченій номінально домашньому матчу проти Бельгії у плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25.