Ліга націй

Керманич збірної України поспілкується з представниками ЗМІ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров візьме участь у пресконференції, присвяченій номінально домашньому матчу проти Бельгії.

Завтра, 20 березня (початок — о 21:45 за Києвом), українці зустрінуться з бельгійцями в Мурсії, Іспанія. У плей-оф команди боротимуться за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА (2026-27).

Пресконференція за участі Реброва має розпочатися о 18:30 (за київським часом) середи, 19 березня. Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.

Зазначимо, що матч-відповідь у бельгійському Генку відбудеться 23 березня.