Керманич збірної України поспілкується з представниками ЗМІ.
Сергій Ребров, uaf.ua
19 березня 2025, 12:12
Головний тренер збірної України Сергій Ребров візьме участь у пресконференції, присвяченій номінально домашньому матчу проти Бельгії.
Завтра, 20 березня (початок — о 21:45 за Києвом), українці зустрінуться з бельгійцями в Мурсії, Іспанія. У плей-оф команди боротимуться за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА (2026-27).
Пресконференція за участі Реброва має розпочатися о 18:30 (за київським часом) середи, 19 березня. Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.
Зазначимо, що матч-відповідь у бельгійському Генку відбудеться 23 березня.