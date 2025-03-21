До вашої уваги трансляція матчу, який відбудеться 21 березня, розпочавшись о 18:00.
Гравці збірної України U-21, УАФ
21 березня 2025, 11:55
Молодіжна збірна України продовжує підготовку до фінального турніру Євро-2025 на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 21 березня, команда Унаї Мельгоси проведе контрольний матч проти збірної Словенії.
Гра пройде в містечку Белек і розпочнеться о 18:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Україна U-21 — Словенія U-21:
Склад молодіжної збірної України
Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Ілля Попович (Кішварда).
Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор), Володимир Салюк (Металіст 1925), Едуард Козік (Колос), Віталій Роман (Рух), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла).
Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва — Лехія), Іван Варфоломєєв (Слован), Владислав Велетень (Колос), Денис Кузик (Кривбаc), Олег Федор (Карпати), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря), Борис Крушинський (Полісся).
Нападники: Богдан В'юнник (Лехія), Ігор Краснопір (Карпати).
Також додамо, що 25 березня молодіжка проведе спаринг із Польщею.