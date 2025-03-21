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Дивіться відео найкращих моментів товариського поєдинку, що відбувся 20 березня 2025 року.

Молодіжна збірна України під керівництвом Унаї Мельгоси провела товариський матч проти одноліток зі Словенії під час підготовчого збору в Туреччині.

Гра завершилася внічию 1:1, а єдиний гол у складі "синьо-жовтих" забив Владислав Велетень на 15-й хвилині.

Після основного часу команди, враховуючи характер товариської гри, вирішили провести несподівану тренувальну серію пенальті поза камерами, в якій сильнішою виявилася словенська молодіжна збірна.

Наступний матч команда Унаї Мельгоси проведе 25 березня проти Польщі.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Україна U-21 — Словенія U-21:

Україна U-21 — Словенія U-21 1:1 (5:6 – пен.)

Голи: Велетень, 15 — Бегич, 5



Україна U-21 (1 тайм): Нещерет — Крупський, Салюк, Михавко, Кузик — Бражко, Рубчинський — Велетень, Царенко, Крушинський — Краснопір.

Україна U-21 (2 тайм): Нещерет — Роман, Козік, Салюк, Кузик (Вівчаренко, 77) — Яцик, Варфоломєєв — Брагару, Федор, Хлань — В'юнник.



Словенія U-21: Лебан — Кузмич, Ратнік, Рістич, Бегич — Євшенак, Ціпот, Острч — Йованович, Градішар, Брест.