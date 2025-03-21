У першому таймі обидві команди затято боролись, але після перерви їх ні на що більше не вистачило.
Україна U-21 — Словенія U-21, фото УПЛ
21 березня 2025, 20:00
Під час березневого міжнародного циклу молодіжна збірна України під орудою Унаї Мельгоси була позбавлена необхідності проводити офіційні матчі, адже відбірковий раунд до чемпіонату Європи у відповідній віковій групі для неї завершився дуже успішно ще восени минулого року, тож "синьо-жовті" мають використати цей час суто заради підготовки.
У Туреччині вирішила зібратись команда Мельгоси на ці два тижні, і це геть не дивний вибір, оскільки в цій країні також проводять свої збори деякі країни, із якими ми, можливо, перетнемось у червні на великому міжнародному форумі в Словаччині. Зокрема, молодіжка Словенії, яка залишила позаду себе саму Францію(!) на відбірковому етапі, погодила провести проти нас товариський матч.
І якщо "трикольорові" напрацьовували якісь свої схеми та навіть погребували можливість проводити безлімітну ротацію, наприклад, під час перерви, то Мельгоса награвав одразу два склади. Перший був більш-менш наближеним на основний, але якщо його капітан Володимир Бражко буде грати так і надалі, то лідерську посаду в цьому колективі надовго йому точно не втримати.
Саме представник київського Динамо, для якого цей міжнародний цикл — це можливість перезавантажитись узагалі-то, розпочав гру з результативної помилки на лівому фланзі оборони, після чого Словенія відкрила рахунок у швидкій атаці вже на п’ятій хвилині. Бражко, звісно, хотів виправитись, але одразу вдавалось це аж надто важко й наш капітан продовжував провалюватись епізод за епізодом.
Аж допоки на 15 хвилині не взяв участь у розіграші на лівому фланзі, де Царенко потім розігнав Крушинського, а той прострілив у центр штрафного під удар Велетню. Ця атака була зразковою у виконанні нашої команди. І тому шкода, що більше в цій грі ми подібних епізодів не бачили.
До перерви й словенці демонстрували, що дуже охочі поборотись і навіть далеко за межами правил, проте після перерви обидві команди не знайшли своєї гри, і якщо з нашої сторони все в принципі зрозуміло — ротація й таке інше, то суперники неначе зупинились. Лише наприкінці матчу ні звідки прилетів удар Бозіля в праву стійку з меж штрафного, але обійшлось без непотрібних пригод.
Новаторство від організаторів матчу — провести серію пенальті без попередження про неї. Перемогли словенці з рахунком 6:5.
25 березня молодіжна збірна України зіграє проти Польщі.
Україна U-21 (2 тайм):
Україна U-21 — Словенія U-21 1:1 (5:6 – пен.)
Голи: Велетень, 15 — Бегич, 5
Україна U-21 (1 тайм): Нещерет — Крупський, Салюк, Михавко, Кузик — Бражко, Рубчинський — Велетень, Царенко, Крушинський — Краснопір.
Нещерет — Роман, Козік, Салюк, Кузик (Вівчаренко, 77) — Яцик, Варфоломєєв — Брагару, Федор, Хлань — В'юнник.
Словенія U-21:
Лебан — Кузмич, Ратнік, Рістич, Бегич — Євшенак, Ціпот, Острч — Йованович, Градішар, Брест.