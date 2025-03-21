U-21

У першому таймі обидві команди затято боролись, але після перерви їх ні на що більше не вистачило.

Під час березневого міжнародного циклу молодіжна збірна України під орудою Унаї Мельгоси була позбавлена необхідності проводити офіційні матчі, адже відбірковий раунд до чемпіонату Європи у відповідній віковій групі для неї завершився дуже успішно ще восени минулого року, тож "синьо-жовті" мають використати цей час суто заради підготовки.

У Туреччині вирішила зібратись команда Мельгоси на ці два тижні, і це геть не дивний вибір, оскільки в цій країні також проводять свої збори деякі країни, із якими ми, можливо, перетнемось у червні на великому міжнародному форумі в Словаччині. Зокрема, молодіжка Словенії, яка залишила позаду себе саму Францію(!) на відбірковому етапі, погодила провести проти нас товариський матч.

І якщо "трикольорові" напрацьовували якісь свої схеми та навіть погребували можливість проводити безлімітну ротацію, наприклад, під час перерви, то Мельгоса награвав одразу два склади. Перший був більш-менш наближеним на основний, але якщо його капітан Володимир Бражко буде грати так і надалі, то лідерську посаду в цьому колективі надовго йому точно не втримати.

Саме представник київського Динамо, для якого цей міжнародний цикл — це можливість перезавантажитись узагалі-то, розпочав гру з результативної помилки на лівому фланзі оборони, після чого Словенія відкрила рахунок у швидкій атаці вже на п’ятій хвилині. Бражко, звісно, хотів виправитись, але одразу вдавалось це аж надто важко й наш капітан продовжував провалюватись епізод за епізодом.

Аж допоки на 15 хвилині не взяв участь у розіграші на лівому фланзі, де Царенко потім розігнав Крушинського, а той прострілив у центр штрафного під удар Велетню. Ця атака була зразковою у виконанні нашої команди. І тому шкода, що більше в цій грі ми подібних епізодів не бачили.

До перерви й словенці демонстрували, що дуже охочі поборотись і навіть далеко за межами правил, проте після перерви обидві команди не знайшли своєї гри, і якщо з нашої сторони все в принципі зрозуміло — ротація й таке інше, то суперники неначе зупинились. Лише наприкінці матчу ні звідки прилетів удар Бозіля в праву стійку з меж штрафного, але обійшлось без непотрібних пригод.

Новаторство від організаторів матчу — провести серію пенальті без попередження про неї. Перемогли словенці з рахунком 6:5.

25 березня молодіжна збірна України зіграє проти Польщі.



Україна U-21 — Словенія U-21 1:1 (5:6 – пен.)

Голи: Велетень, 15 — Бегич, 5



Україна U-21 (1 тайм): Нещерет — Крупський, Салюк, Михавко, Кузик — Бражко, Рубчинський — Велетень, Царенко, Крушинський — Краснопір.

Нещерет — Роман, Козік, Салюк, Кузик (Вівчаренко, 77) — Яцик, Варфоломєєв — Брагару, Федор, Хлань — В'юнник.Лебан — Кузмич, Ратнік, Рістич, Бегич — Євшенак, Ціпот, Острч — Йованович, Градішар, Брест.