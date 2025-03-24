Інше

Мексиканці втерли носа своїм суперникам.

Збірна Мексики обіграла національну команду Панами (2:1) у фінальному матчі Ліги націй КОНКАКАФ та стала володарем трофею.

Ця перемога стала першою для Мексики на турнірі. Раніше команда двічі програвала у фіналах збірній США. Третє місце за підсумками турніру посіла збірна Канади, якій вдалося обіграти національну команду США (2:1).

Зазначимо, що "янкі" на чолі аргентинського фахівця Маурісіо Почеттіно програли обидва матчі турніру. У півфіналі вони поступилися збірній Панами із рахунком 0:1, пропустивши єдиний гол на 90+4 хвилині зустрічі.