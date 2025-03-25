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До вашої уваги трансляція матчу, який відбудеться 25 березня, розпочавшись о 16:30.

Сьогодні, 25 березня, юнацька збірна України U-17 проведе свій третій матч у рамках другого відбірного раунду Євро-2025.

Заключна гра пройде проти Словаччини – вона відбудеться у хорватському містечку Сесвєте. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за Києвом.

Онлайн трансляція матчу Словаччина U-17 — Україна U-17:

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Кирило Хадасевич (Вольфсбург), Єгор Крапівін (Еспаньйол), Федір Ткаченко (Бетіс).

Захисники: Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Нікіта Калюжний, Єгор Оніщук (усі — Шахтар), Арсен Залипка (Рух), Микита Мельник (Імолезе), Олександр Ткаченко (Вердер).

Півзахисники: Павло Люсін (Динамо Київ), Артем Зубрій, Олександр Середа (обидва — Шахтар), Мухаммад Джурабаєв (Рух), Артем Мурадян (Боруссія М), Микола Петровський (Штутгарт), Ілля Кутья (Гайдук), Андрій Гамзик (Баєр), Арсеній Шишкевич (Ріу Аве).

Нападники: Дмитро Зудін (Гайдук), Максим Кучерявий (Динамо Київ).

Нагадаємо, Україна вже втратила шанси на вихід із групи, поступившись у перших матчах Хорватії (1:2) та Італії (1:2).