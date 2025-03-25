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Команди провели результативний другий тайм.

Збірна України U-21 у другому товариському матчі на НТЗ у Туреччині поступилася польським одноліткам.

Минулої п'ятниці, 21 березня, "синьо-жовті" зіграли внічию зі Словенією в основний час, поступившись у серії пенальті. Сьогодні ж підопічні Унаї Мельгоси зазнали поразки від збірної Польщі U-21, якій вдалося здобути вольову перемогу.

Україна U-21 — Польща U-21 2:3

Голи: В'юнник, 19, 67 — Влодарчик, 50, Форнальчик, 78, Шимчак, 89

Україна U-21: Єрмаков — Крупський, Салюк, Михавко (Козік, 87), Вівчаренко — Яцик (Царенко, 72), Бражко, Рубчинський (Крушинський, 61) — Велетень (Хлань, 46), В'юнник, Брагару

Зазначимо, що наступного літа колектив Мельгоси братиме участь у чемпіонаті Європи-2025 у Словаччині, де в рамках групового етапу зустрінеться з Данією, Фінляндією й Нідерландами.