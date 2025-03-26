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Переможець турніру отримає до 125 мільйонів доларів США.

Міжнародна федерація футболу на своєму офіційному сайті підтвердила модель розподілу фінансів для нового формату Клубного чемпіонату світу, який пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року.

Загальний призовий фонд складе 1 мільярд доларів, а додатково 250 мільйонів буде спрямовано на розвиток клубного футболу по всьому світу.

"Формат Клубного чемпіонату світу-2025 відображає вершину клубного футболу та передбачає найбільші призові в історії, з можливістю виграшу до 125 мільйонів доларів для переможця", – заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Окрім призових виплат для учасників, ФІФА також запроваджує безпрецедентну програму підтримки клубного футболу на суму 250 мільйонів доларів.

"Ця ініціатива суттєво посилить наші зусилля щодо розвитку футболу в усьому світі. Важливо, що ФІФА не залишатиме собі жодних прибутків від цього турніру – всі кошти будуть розподілені між клубами, а резерви ФІФА залишаться недоторканими", – підкреслив Інфантіно.

Структура розподілу призових

Призовий фонд: 1 мільярд доларів

🔹 475 мільйонів – виплати за спортивні досягнення

🔹 525 мільйонів – виплати за участь у турнірі

Виплати за спортивні досягнення (USD):

▪️Груповий етап: 2 млн за перемогу, 1 млн за нічию

▪️1/8 фіналу: +7,5 млн

▪️1/4 фіналу: +13,125 млн

▪️1/2 фіналу: +21 млн

▪️Фіналіст: +30 млн

▪️Переможець: +40 млн

Виплати за участь (USD):