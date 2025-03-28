Бразильці хочуть призначити іменитого фахівця.
Гвардіола та Анчелотті, getty images
28 березня 2025, 13:23
Головного тренер збірної Бразилії Дорівала Жуніора найближчим часом буде звільнено із займаної посади. Про це повідомляє бразильське видання UOL.
За інформацією джерела, бразильська конфедерація футболу вже знаходиться в пошуках нового керманича "селесао". Серед кандидатів розглядаються три тренери: Карло Анчелотті з мадридського Реала, головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола та керманич саудівського Аль-Хіляль Жорже Жезуш.
Зазначається, що Анчелотті є головною метою президента бразильської конфедерації футболу Едналдо Родрігеса. Оточення Родрігеса повідомляє, що зараз ведеться робота через посередників, щоб з'ясувати можливості залучення кожного з трьох вищеназваних тренерів.