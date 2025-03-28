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Бразильці хочуть призначити іменитого фахівця.

Головного тренер збірної Бразилії Дорівала Жуніора найближчим часом буде звільнено із займаної посади. Про це повідомляє бразильське видання UOL.

За інформацією джерела, бразильська конфедерація футболу вже знаходиться в пошуках нового керманича "селесао". Серед кандидатів розглядаються три тренери: Карло Анчелотті з мадридського Реала, головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола та керманич саудівського Аль-Хіляль Жорже Жезуш.

Зазначається, що Анчелотті є головною метою президента бразильської конфедерації футболу Едналдо Родрігеса. Оточення Родрігеса повідомляє, що зараз ведеться робота через посередників, щоб з'ясувати можливості залучення кожного з трьох вищеназваних тренерів.