Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Зелено-жовті" провалили поєдинок з Аргентиною в Буенос-Айресі.

Збірна Бразилії зазнала виїзного розгрому від аргентинської національної команди в рамках південноамериканської кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Аргентина — Бразилія 4:1 Відео голів та огляд матчу 26.03.2025

За даними MisterChip, "зелено-жовті" пропустили чотири гола в офіційному матчі вперше з 2014 року. Тоді бразильців у півфіналі домашнього для них ЧС розтрощила Німеччина (1:7).

Суперник конкретно з Південної Америки забив Бразилії чотири гола вперше з 1987 року. Тоді, на груповому етапі Копа Америка в Аргентині, "зелено-жовті" розгромно поступилися Чилі (0:4).

Раніше один із лідерів бразильської національної команди Вінісіус Жуніор прокоментував поразку від Аргентини.