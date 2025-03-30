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Підопічні Менділібара продовжують рух назустріч чемпіонству.

Олімпіакос у рамках першого туру чемпіонської групи грецької Суперліги-2024/25 розібрався з Панатінаїкосом на власному полі.

Зокрема, досягти бажаного результату колективу Хосе Луїса Менділібара допоміг дубль українця Романа Яремчука. Тепер на рахунку 29-річного центрального нападника вісім голів і два асисти в 27-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Олімпіакос із 63-ма очками йде першим у турнірній таблиці. Другий АЕК має 53 залікових бала, тоді як Панатінаїкос (50) і ПАОК (49) перебувають на третій і четвертій сходинках відповідно.

Олімпіакос — Панатінаїкос 4:2

Голи: Яремчук, 1, 51, Шикінью, 16, Костулас, 83 — Младенович, 25, Йоаннідіс, 75 (пен.)

Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья (Карму, 79), Б'янкон, Пірола, Ортега (Оньємачі, 75) — Гарсія, Музакітіс (Ессе, 46) — Родіней, Шикінью, Мартінш — Яремчук (Костулас, 65)

Панатінаїкос: Дронговські — Ваяннідіс, Інгасон, Єдвай, Младенович — Унаї, Сіопіс (Максимович, 85), Арао (Джуричич, 65), Гнезда Черін (Тете, 64) — Свідерські (Єремеєфф, 85), Йоаннідіс

Попередження: Родіней — Младенович, Йоаннідіс

Вилучення: Йоаннідіс, 90+2 (друге попередження)