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Санкції щодо агресора не скасовуються.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що відновлення участі Росії в турнірах можливе лише після завершення війни в Україні, пише AS.

"Я вже багато разів говорив з приводу команд та збірних з Росії. Можу повторити, щоб не було сумнівів. Повернення Росії відбудеться після того, як закінчиться війна", – сказав Чеферін.

Тим часом президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив сподівання на швидке повернення Росії до міжнародного футболу, зазначивши, що це стане можливим після досягнення миру в Україні. ​

Таким чином, повернення російських команд до міжнародних змагань залежить від завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Росія була відсторонена від усіх міжнародних футбольних турнірів у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.