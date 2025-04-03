Україна

В Україні не буде права голосу.

Сьогодні, у Белграді відбувся Конгрес УЄФА, під час якого було проведено вибори до Виконкому організації.

Президент УАФ Андрій Шевченко, який був одним з кандидатів до Виконкому УЄФА посів лише 4 місце з 5. У підсумку відібралося двоє претендентів — представники Іспанії Лузан Абаль Рафаель та Ізраїлю Моше Зуарес.

Кандидатуру президента УАФ підтримали 15 голосів країн-асоціацій, натомість 39 проголосували проти.

Відтепер, у наступні два роки українська асоціація не матиме права голосу у виконкомі УЄФА.