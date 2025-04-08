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Підопічні Володимира Пятенка лідирують у турнірній таблиці своєї групи.

Жіноча збірна України в рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 гостювала в Чехії.

Матч проходив у містечку Усті-над-Лабем. Команди обмінялися результативними ударами Катержини Світкової та Анни Петрик (реалізувала зароблений Ніколь Козловою пенальті) у першому таймі, тоді як протягом другої половини протистояння голів не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином "синьо-жовті" продовжили свою безпрограшну серію до чотирьох поєдинків і втримали лідерство в турнірній таблиці групи В4.

Чехія — Україна 1:1

Голи: Світкова, 4 — Петрик, 19 (пен.)

Чехія: Вотікова, Ружичкова (Дубцова, 72), Дєдінова, Зоннтагова, Печкова (Черна, 72), Кортчова, Цагинова, Світкова, Крейчіржикова (Полашкова, 85), Сташкова, Хирова

Україна: Самсон, Корсун, Апанащенко, Котик, Басанська, Андрухів (Гірин, 66, Панцулая, 90+4), Петрик, Семків, Овдійчук (Глущенко, 85), Калініна (Кравчук, 66), Козлова (Молодюк, 85)

Попередження: Хирова — Петрик