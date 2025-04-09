Інше

Володар Золотого м'яча пропрацював у клубі лише чотири місяці.

Загребське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про відставку головного тренера Фабіо Каннаваро.

Керівництво клубу вирішило розірвати контракт із 51-річним італійцем через незадовільні результати.

Фабіо очолив Динамо лише у грудні минулого року, пропрацювавши у клубі менше трьох місяців. Він провів із командою 14 матчів, з яких сім виграв, двічі зіграв внічию та п'ять разів програв.

Після 28 турів Динамо Загреб набрало 46 очок і посідає третє місце у чемпіонаті Хорватії, відстаючи від Рієки (53) та Хайдука (54).

Додамо, що Каннаваро до Загреба очолював Удінезе, Беневенто, Евергранд, Тянджинь та Ан-Наср.