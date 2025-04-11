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Трагедія сталася у матчі Кубка Перу.

Матч Кубка Перу між командами Реал Титан та Дефенсор закінчився трагедією. Про це повідомляє Infobae.

Трагічний інцидент стався на 70 хвилині матчу, коли гравець Реала Елар Гонсалес Альтамірано, намагаючись забити гол у зіткненні з голкіпером суперника, отримав сильний удар у голову.

Після жорсткого зіткнення 21-річний футболіст впав на газон непритомний. Його партнери по команді швидко викликали медиків, які відвезли його до лікарні в Мойобамбі, де попри всі зусилля лікарів він помер через два дні.

#LOÚLTIMO Falleció el futbolista Helar Gonzales Altamirano de 21 años tras dos días internado luego de un choque con su portero en un partido entre Real Titan NC Vs. Defensor Nueva Cajamarca por la Copa Perú. pic.twitter.com/dMPlRSTjM6 — Roger García (@RogerAderly) April 9, 2025

За словами брата футболіста, Елісео Гонсалеса Альтамірано, лікарі пояснили, що причиною смерті став розрив артерії головного мозку.