Трагедія сталася у матчі Кубка Перу.
facebook.com
11 квітня 2025, 08:39
Матч Кубка Перу між командами Реал Титан та Дефенсор закінчився трагедією. Про це повідомляє Infobae.
Трагічний інцидент стався на 70 хвилині матчу, коли гравець Реала Елар Гонсалес Альтамірано, намагаючись забити гол у зіткненні з голкіпером суперника, отримав сильний удар у голову.
Після жорсткого зіткнення 21-річний футболіст впав на газон непритомний. Його партнери по команді швидко викликали медиків, які відвезли його до лікарні в Мойобамбі, де попри всі зусилля лікарів він помер через два дні.
За словами брата футболіста, Елісео Гонсалеса Альтамірано, лікарі пояснили, що причиною смерті став розрив артерії головного мозку.