Іспанія

Його внесок у розвиток футболу залишиться незабутнім.

10 квітня 2025 року на 82-му році життя помер видатний нідерландський футбольний тренер Лео Бенгаккер. ​

Бенгаккер розпочав свою тренерську кар'єру у 1968 році з клубом Вендам. Найбільших успіхів досягнув із Аяксом, Феєнордом та мадридським Реалом. З Реалом він тричі поспіль вигравав Ла Лігу (1986-87, 1987-88, 1988-89), а також здобув Кубок Іспанії та два Суперкубки Іспанії.

На міжнародній арені Бенгаккер очолював збірні Нідерландів, Саудівської Аравії, Польщі та Тринідаду і Тобаго. Під його керівництвом збірна Тринідаду і Тобаго вперше в історії кваліфікувалася на чемпіонат світу 2006 року.