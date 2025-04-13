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Такого не було у 40-річного португальця з листопада.

Кріштіану Роналду оформив два дублі поспіль. 40-річний нападник Ан-Насра забив два м'ячі Аль-Ріяду в 27-му турі ліги Саудівської Аравії (2:1).

Також португалець зробив дубль у грі з Аль-Хілалем (3:1) у минулому турі.

Роналду забив два голи у двох матчах поспіль уперше з листопада — тоді він двічі відзначився в іграх з Аль-Гарафою в азіатській Лізі чемпіонів (3:1) і Дамаком у чемпіонаті (2:0).

Крім того, Роналду забив 932-й і 933-й голи в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Роналду може продовжити контракт з Ан-Насром ще на два роки.