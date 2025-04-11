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Саудівський клуб продовжує переговори з 40-річним португальцем.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду незабаром може продовжити контракт із саудівським клубом. Про це повідомляє журналіст Sportitalia Джанлуїджі Лонгарі.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу, як і раніше, розраховує на 40-річного португальця і ​​запропонувало йому новий дворічний контракт до літа 2027 року.

Діючий контракт Кріштіану розрахований до літа 2025 року і раніше була інформація, що футболіст не шукає собі команду для виступу на Клубному чемпіонаті світу.

Нинішнього сезону Роналду провів 34 матчі, в яких забив 30 голів та віддав чотири гольові передачі.

Після 26 турів Ан-Наср набрав 54 очки та посідає третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи від Аль-Іттіхада на 11 балів.