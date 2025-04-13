У рамках 27-го туру саудівської Про-ліги Ан-Наср на власному полі переграв Ер-Ріяд.

Команда Стефано Піолі пропустила наприкінці першого тайму, який загалом проходив за рівної гри.

Однак після перерви посеред другого тайму за справу взявся нападник "жовто-синіх" Кріштіану Роналду, і його дубль у підсумку перевернув хід подій.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ан-Наср — Ер-Ріяд у рамках 27-го туру саудівської Про-ліги-2024/25:

Ан-Наср — Ер-Ріяд 2:1
Голи: Роналду, 56, 64 — Селемані, 45+2

Ан-Наср: Бенто — Аль-Ганнам, Сімакан, Ладжамі (Лапорт, 46), Бушал — Ях’я (Анжело, 46), Аль-Хассан (Аль-Сулаїхім, 46), Отавіу (Аль-Хайбарі, 85), Мане (Ан-Нажді, 90+11) — Дуран, Роналду.

Ер-Ріяд: Борян — Ан-Нувекі (Салі, 69), Тамбакті, Асірі, Аль-Хайбарі — Селемані, Баєш, Тоже, Лега (Хаджі, 79) — Конате (Аль-Акель, 46), Менса.

Попередження: Дуран, Анжело — Менса, Аль-Хайбарі, Баєш, Тамбакті.

Вилучення: … — Асірі, 90+4 (грубий фол)