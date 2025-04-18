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Мессі розповів, чому не зміг повернутися в Барселону і що вплинуло на його рішення залишити європейський футбол.

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі поділився своїми думками щодо того, чому він не зміг повернутися в Барселону. У своєму недавньому інтерв’ю Мессі розповів, що після свого відходу з каталонського клубу він прагнув повернутися до Барселони, але через певні обставини це стало неможливим.

"Я мав намір повернутися в Барселону і опинитися в місці, де я завжди хотів бути, але це стало неможливим знову.

Після цього все стало родинним рішенням. Той факт, що ми виграли чемпіонат світу, також сильно вплинув на мене. Я чітко розумів, що не хочу грати в іншій європейській команді, я не хотів йти в жодну з них", — сказав Мессі.

Раніше повідомлялось, що Мессі продовжить контракт з Інтер Маямі.