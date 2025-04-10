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Тренер висловився про зірку команди.

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано похвалив Ліонеля Мессі після виходу в півфінал Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, коли команда перемогла Лос-Анджелес (3:1) у матчі-відповіді 1/4 фіналу.

"Мессі – душа цієї команди. Іноді мені ніяково говорити про нього, тому що я знаю його вже 20 років, і я повинен допомогти йому на цьому етапі його кар'єри.



Цей хлопець має все у футболі. Він найкращий в історії, і він продовжує прокладати шлях і скеровувати нові покоління після того, як виграв усе на полі.

Він хоче перемагати і зробить неможливе. У футболі важливим є бажання, але треба мати і можливість. І він має цю здатність, тому що він найбільший з усіх", — зазначив Маскерано.

В матчі з Лос-Анджелес Мессі зробив дубль.