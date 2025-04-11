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Аргентинця все влаштовує у Флориді.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі близький до продовження контракту з Інтер Маямі. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, нова трудова угода 37-річного аргентинця з американським клубом буде розрахована до 2026-го року.

Зазначається, що наразі триває робота з уточнення умов, але за останній час переговори суттєво просунулися. Очікується, що угоду між сторонами буде підписано найближчим часом.

Керівництво Інтер Маямі хоче, щоб Мессі в якості гравця команди відкрив новий стадіон клубу, яке планується на 2026-го рік.

Чинний контракт гравця розрахований до 31-го грудня 2025-го року.

Цього сезону Ліонель Мессі відіграв за Інтер Маямі дев'ять матчів, забив вісім голів та віддав три результативні передачі.