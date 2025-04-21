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Француз інвестує гроші.

Нападник саудівського Аль-Іттіфака Мусса Дембеле придбав литовський футбольний клуб Мінія. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний француз купив представника Першої ліги Литви через власну інвестиційну компанію Triple M, яка також володіє футбольним клубом Манса з Малі.

Зазначимо, що після п'яти зіграних турів Першої ліги Мінія посідає дев'яте місце в турнірній таблиці, набравши шість очок.

Цього сезону Мусса Думбеле відіграв за Аль-Іттіфак 21 матч, забив сім голів та віддав чотири результативні передачі. Втім через розрив ахіллового сухожилля він зможе повернутися на футбольне поле лише наприкінці року.

Раніше повідомлялося, що Кан, власником якого є Мбаппе, вилетів у третю лігу Франції вперше за 44 роки.