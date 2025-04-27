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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 квітня 2025 року.

Завершилася 1158 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У Ватикані відбулася церемонія прощання з Папою Римським Франциском, який помер 21 квітня. Закриту труну з тілом понтифіка перенесли на центральну площу Ватикану.

- Перед початком похорону Папи президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч тривала 15 хвилин, але Зеленський стверджує, що сторони встигли обговорити багато. У Білому домі зустріч Зеленського та Трампа назвали продуктивною. Сам Зеленський вважає, що вона має потенціал стати історичною. Після зустрічі Трамп написав допис, у якому задумався, чи путін не водить його за ніс. Він припустив, що, можливо, лідер рф не хоче зупиняти війну, а також Трамп заявив, що в росії не було жодних причин обстрілювати цивільні райони України протягом останніх днів.

- Президент України також провів низку двосторонніх зустрічей із європейськими політиками, які зібралися в Римі. Він окремо переговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн тощо.

- Начальник генштабу зсрф валерій герасимов під час доповіді путіну заявив про звільнення території Курської області. герасимов заявив про розгром українських сил на Курщині та нібито втрати України у 76 тисяч військових. Окремо він відзначив військовослужбовців КНДР, які, за його словами, взяли активну участь у звільненні Курщини. Генштаб ЗСУ заперечив заяви та наголосив, що операція у визначених районах на Курщині триває. У Генштабі заявили, що від початку Курської операції російська армія втратила на цьому напрямку 62 400 своїх солдатів та ще 4500 північнокорейців.

- У США підтвердили загибель Майкла Глосса — сина заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій — на війні проти України.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 162 бойових зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 141 керовану авіаційну бомбу, 919 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 5000 артилерійських обстрілів.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Нової Кругляківки та Загризового, наразі триває одне боєзіткнення.

Двадцять два рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки. Наші оборонці відбили 21 атаку противника, триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 10 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка. Вісім боєзіткнень триває. За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 330 окупантів, 185 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили сім автомобілів, 34 мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку, 14 БпЛА та антену управління БпЛА, окрім цього, значно пошкодили 10 автомобілів, самохідну артилерійську установку та гармату противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 13 атак у районах населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки та Степове, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Шістнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, два з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 264 артилерійських обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню, завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!