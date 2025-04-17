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Португальця все влаштовує в Ер-Ріяді.

Португальська зірка Ан-Насра Кріштіану Роналду найближчим часом поставить свій підпис під новим контрактом з саудівським клубом. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, нова угода буде продовжена за схемою 1+1. Фінансові деталі контракту залишаться беззмінними.

Чинна трудова угода гравця з клубом спливає цього літа.

У поточному сезоні Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 35 матчів, забив 32 голи та віддав 4 результативні передачі. Наразі 40-річний нападник є найкращим бомбардиром саудівської Про-ліги.