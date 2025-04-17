Португальця все влаштовує в Ер-Ріяді.
Кріштіану Роналду, Getty images
17 квітня 2025, 09:50
Португальська зірка Ан-Насра Кріштіану Роналду найближчим часом поставить свій підпис під новим контрактом з саудівським клубом. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, нова угода буде продовжена за схемою 1+1. Фінансові деталі контракту залишаться беззмінними.
Чинна трудова угода гравця з клубом спливає цього літа.
У поточному сезоні Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 35 матчів, забив 32 голи та віддав 4 результативні передачі. Наразі 40-річний нападник є найкращим бомбардиром саудівської Про-ліги.