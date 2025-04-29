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Колишній асистент збірної Чехії та чемпіон країни замінить кермо клубу, за який виступає Артем Бєсєдін.

Чеський клуб Лишень, кольори якого захищає український нападник Артем Бєсєдін, призначив нового головного тренера. Ним став 52-річний Їржі Хітра. Про це повідомила пресслужба клубу.

Фахівець очолив команду завчасно, аби якісно підготувати її до наступного сезону. У тренерському доробку Хітри — чемпіонські титули Чехії зі Слованом та Славією в якості асистента, а також досвід роботи у національній збірній Чехії разом із Ярославом Шилгавим.

Раніше повідомлялось, що Бєсєдін травмував ахілл.