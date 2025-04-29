Чеський клуб Лишень, кольори якого захищає український нападник Артем Бєсєдін, призначив нового головного тренера. Ним став 52-річний Їржі Хітра. Про це повідомила пресслужба клубу.

Фахівець очолив команду завчасно, аби якісно підготувати її до наступного сезону. У тренерському доробку Хітри — чемпіонські титули Чехії зі Слованом та Славією в якості асистента, а також досвід роботи у національній збірній Чехії разом із Ярославом Шилгавим.

Раніше повідомлялось, що Бєсєдін травмував ахілл.