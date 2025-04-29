Колишній асистент збірної Чехії та чемпіон країни замінить кермо клубу, за який виступає Артем Бєсєдін.
Їржі Хітра, Лішень
29 квітня 2025, 22:49
Чеський клуб Лишень, кольори якого захищає український нападник Артем Бєсєдін, призначив нового головного тренера. Ним став 52-річний Їржі Хітра. Про це повідомила пресслужба клубу.
Фахівець очолив команду завчасно, аби якісно підготувати її до наступного сезону. У тренерському доробку Хітри — чемпіонські титули Чехії зі Слованом та Славією в якості асистента, а також досвід роботи у національній збірній Чехії разом із Ярославом Шилгавим.
Раніше повідомлялось, що Бєсєдін травмував ахілл.