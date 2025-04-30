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Команда Кріштіану Роналду лишилася без шансів на черговий трофей.

Японський Кавасакі Фронтале у півфіналі Азіатської Ліги чемпіонів обіграв саудівський Ан-Наср з рахунком 3:2 та вийшов у фінал турніру.

Японська команда відкрила рахунок на десятій хвилині зусиллями Тацуі Іто, після чого на 28 хвилині Садіо Мане зрівняв цифри на табло. Перед самою перервою японці знову вийшли вперед завдяки голу Юто Озекі.

Потім на 76 хвилині Кавасакі забив третій м'яч, автором якого став Акіхіро Ієнага, на що саудівці відповіли влучним ударом Аймана Яхі на 87 хвилині.

Таким чином, команда з Кріштіану Роналду вилетіла з турніру, а Кавасакі у фіналі зіграє проти саудівського Аль-Ахлі, який напередодні обіграв Аль-Хіляль (3:1). Фінал відбудеться 3 травня о 19:30.