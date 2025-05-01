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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 квітня 2025 року.

Завершилася 1162 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що угоду про копалини зі США підпишуть протягом найближчої доби — для цього міністерка економіки Юлія Свириденко вирушила до Вашингтона. За словами прем’єра угода передбачає створення інвестиційного фонду з розподілом внесків й управління в розмірі 50/50. Внески в цей фонд будуть робити у грошовій формі, а США можуть зараховувати як свої внески нову допомогу для України. Після рамкової угоди, за словами Шмигаля, також мають підписати ще дві технічні — про саме створення спільного інвестиційного фонду і про його фінансування та наповнення. Однак Financial Times написало, що Вашингтон хоче, щоб Київ відразу підписав не тільки рамкову угоду про копалини, а й технічний документ — це, мовляв, призвело до того, що переговори зіткнулися з перешкодою в останню мить. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США теж готові підписати угоду, але Київ буцімто запропонував певні правки в останню хвилину.

- У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком від 60 років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України. Проєкт закону є відповіддю на запит суспільства, оскільки багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому.

- Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ — 30 серпня 2025 року.

- США та Україна підписали угоду щодо природних ресурсів, — журналіст Bloomberg з посиланням на джерела

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 177 бойових зіткнень. Сьогодні окупанти завдали 91 авіаційного удару, застосувавши 179 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3186 дронів-камікадзе та здійснили майже шість тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник провів шість штурмів позицій наших оборонців в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 35 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки. До цього часу незавершеними залишаються 10 боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог здійснює штурм позицій наших підрозділів поблизу Верхньокам’янського. Бій триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру, один бій ще триває.

На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дружби, Дачного, Диліївки та в районі Торецька. На даний час точиться один бій.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 81 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки. Дотепер триває 12 боєзіткнень. Авіаційних ударів зазнали Русин Яр, Малинівка, Зоря, Олександро-Калинове, Нова Полтавка, Зелений Кут, Ялта, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 345 окупантів, 194 з них – безповоротно. Також знищено вісім бойових броньованих машин, три автомобілі, 23 мотоцикли, один танк, два пункти управління БпЛА, міномет. Пошкоджено дві бойові броньовані машини, сім мотоциклів, чотири одиниці автомобільної техніки, один міномет та одну гармату противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував поблизу Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, Шевченко і Багатиря. Наші оборонці вже зупинили 12 ворожих атак, триває чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнав Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю. На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Степового, Лобкового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 21 атаку російських загарбників, два боєзіткнення досі тривають. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 15 керованих бомб, а також здійснив 185 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні було достатньо багато технічної роботи з нашими партнерами – дипломатичної роботи передусім. Готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека – це головний пріоритет.

Говорив сьогодні з міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім про нашу взаємодію у Європі та про підтримку. Хочу подякувати за підтримку України. Звісно, говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню, безумовного і на достатній період – щонайменше на 30 діб.

Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. росія повинна припинити удари та війну".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!