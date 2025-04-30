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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень.
Сьогодні окупанти завдали 70 авіаційних ударів, застосувавши 129 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1112 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку наші війська зупинили одну атаку противника у бік Кам’янки.
На Куп’янському напрямку противник провів дев’ять штурмів позицій наших оборонців поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, ще три боєзіткнення досі триває.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка. До цього часу незавершеними залишаються ще п’ять боєзіткнень.
На Сіверському напрямку ворог здійснив три штурми позицій наших підрозділів поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 13 бойових зіткнень у у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.
На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки. На даний час точиться бій.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка. Дотепер триває дев’ять боєзіткнень.
Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 359 окупантів, 179 з них – безповоротно. Також знищено бойову броньовану машину, РСЗВ БМ-21, 19 автомобілів, дев’ять мотоциклів, міномет, ретранслятор, термінал супутникового зв’язку та 16 БпЛА. Також пошкоджено танк, три автомобілі та мотоцикл противника.
На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного. Наші оборонці успішно зупинили всі ворожі атаки.
На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.
На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 15 атак російських загарбників, шість боєзіткнень досі тривають. Крім цього, ворог завдав сім авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих бомб, а також здійснив 220 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 101-ї окремої бригади територіальної оборони, 31-ї окремої механізованої бригади та 34-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!
Коротко про сьогодні. Взяв участь у роботі саміту Ініціативи трьох морів – це один із форматів, які об’єднують наш регіон – від Чорного моря до Балтійського та Адріатики. Правильний формат – те, що наближає нас до Європейського Союзу. Наша пропозиція – зробити формат більш практичним. Політика в ньому вже відображена достатньо, тепер варто додати конкретики – і не тільки в тому, що стосується логістики та стосується транспортних шляхів.
Зараз, після блекауту в Іспанії та Португалії, після всіх російських ударів по нашій енергетиці, після об’єктивно непростих змін на газовому ринку Європи, для всіх у Європі очевидно, що потрібно більше спільних проєктів, більше допомоги один одному саме в енергетиці, в інших питаннях критичної інфраструктури: зв’язок, трубопроводи, безпека портів. Український внесок у це може бути значним, і ми пропонуємо партнерам робити разом більше саме на цих напрямках.
Сьогодні ж обговорювали підготовку нового рішення Ради національної безпеки і оборони. Важливо й надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва й торговельні операції. Українські санкції стараємося по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати. Зокрема, у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню «оборонку».
Готуємося також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків – обираємо саме такі больові точки росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну.
Говорив сьогодні із Головкомом Сирським: воїни тримають позиції, захищають нашу державу, я хочу подякувати кожному, хто стійкий заради України, хто працює заради незалежності України.
Слава Україні!"
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!