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Іспанець може переїхати на Близький Схід.

Головний тренер Реал Сосьєдад Іманоль Альгуасіль, який по завершенню поточного сезону залишить баскську команду, може очолити саудівський Аль-Шабаб. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво клубу з Ер-Ріяду наполегливо хоче підписати контракт з 53-річним фахівцем, запропонувавши йому дуже щедру особисту угоду.

Зазначається, що Альгуасіль відкритий до всіх пропозицій щодо свого майбутнього, але наразі відмовляється від переговорів, зосередившись на кінцівці сезону з Реал Сосьєдад.

Наразі Реал Сосьєдад посідає десяте місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 42 пункти після 33 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Альгуасіль — кандидат на заміну Алонсо в Баєрі.