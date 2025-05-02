Іспанець може переїхати на Близький Схід.
Альгуасіль, getty images
02 травня 2025, 19:25
Головний тренер Реал Сосьєдад Іманоль Альгуасіль, який по завершенню поточного сезону залишить баскську команду, може очолити саудівський Аль-Шабаб. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво клубу з Ер-Ріяду наполегливо хоче підписати контракт з 53-річним фахівцем, запропонувавши йому дуже щедру особисту угоду.
Зазначається, що Альгуасіль відкритий до всіх пропозицій щодо свого майбутнього, але наразі відмовляється від переговорів, зосередившись на кінцівці сезону з Реал Сосьєдад.
Наразі Реал Сосьєдад посідає десяте місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 42 пункти після 33 зіграних турів.
Раніше повідомлялося, що Альгуасіль — кандидат на заміну Алонсо в Баєрі.