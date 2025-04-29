Іспанія

Іспанська тренерська школа може залишитись у Леверкузені навіть після зміни тренера.

Фактично лічені дні залишаються до моменту, коли головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо має дати остаточну відповідь на питання щодо працевлаштування на наступний сезон.

І допоки за нинішнім керманичем "фармацевтів" полює мадридський Реал, німецький клуб уже потрохи почав придивлятись до потенційних кандидатів йому на зміну.

Серед них — інший іспанський фахівець, Іманоль Альгуасіль, який наразі очолює баскський Реал Сосьєдад, проте вже сповістив клуб про бажання залишити розташування "королівських" після завершення кампанії.

Цікаво, що на різних етапах тренерської кар’єри і Альгуасіль, і Алонсо очолювали резервну команду Сосьєдада Сансе, а її нинішній тренер, Серхіо Франсіско, стане майбутнім головним тренером клубу вже з липня цього року.