Жезушу швидко знайдуть заміну.
Хаві, Getty Images
03 травня 2025, 12:52
Аравійський Аль-Хіляль підтвердив звільнення досвідченого португальського фахівця Жорже Жезуша з посади головного тренера клубу.
І одразу ж після цього представники Близького Сходу розпочали пошуки гідного кандидата йому на заміну.
Вочевидь, із гучним ім’ям, тож серед потенційних претендентів з’явився й іспанський фахівець Хаві.
45-річний тренер перебуває в "творчій відпустці" після того, як наприкінці минулого сезону залишив каталонську Барселону.
Тоді Хаві визнав, що "припустився управлінських помилок" на чолі "блаугранас".
Нагадаємо, що іспанця також пов’язували з роботою на чолі туринського Ювентуса.