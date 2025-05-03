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Жезушу швидко знайдуть заміну.

Аравійський Аль-Хіляль підтвердив звільнення досвідченого португальського фахівця Жорже Жезуша з посади головного тренера клубу.

І одразу ж після цього представники Близького Сходу розпочали пошуки гідного кандидата йому на заміну.

Вочевидь, із гучним ім’ям, тож серед потенційних претендентів з’явився й іспанський фахівець Хаві.

45-річний тренер перебуває в "творчій відпустці" після того, як наприкінці минулого сезону залишив каталонську Барселону.

Тоді Хаві визнав, що "припустився управлінських помилок" на чолі "блаугранас".

Нагадаємо, що іспанця також пов’язували з роботою на чолі туринського Ювентуса.