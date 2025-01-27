Італія

Несподівано.

Туринський Ювентус проявляє інтерес до іспанського фахівця Хаві. Про це повідомляє французьке видання L'Equipe.

За інформацією джерела, представники "зебр" зв'язалися з 45-річним тренером для проведення неформальних переговорів.

При цьому зазначається, що найімовірніше, це не пов'язано з можливим звільненням Тіаго Мотти з посади керманича "Юве" найближчим часом. Контактуючи з Хаві, туринський клуб хоче бути відкритим на тренерському ринку в разі термінової зміни головного тренера.

Нагадаємо, Хаві перебуває без роботи після звільнення з Барселони в травні 2024 року.

Наразі Ювентус посідає 5-е місце в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 37 очок після 22 зіграних матчів.